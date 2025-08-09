Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об отмене домашних заданий. Школьники в среднем тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что становится для них чрезмерной нагрузкой, написал господин Володин в Telegram-канале.

По его словам, граждане оставили около 10 тыс. комментариев по этому поводу, в которых более 50% подтвердили наличие проблемы. Спикер Госдумы отметил, что на данный момент в правительстве конкретных предложений по изменению ситуации нет, но вопрос будет рассмотрен в сентябре. Он обратил внимание, что с развитием технологий, включая искусственный интеллект, школьники все чаще находят готовые ответы в интернете, что превращает выполнение домашних заданий в пустую трату времени.

Господин Володин подчеркнул, что мировой опыт использования домашних заданий разнообразен — существуют примеры как полного отказа от них, так и перевода работ в исследовательскую и творческую формы. «Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ»,— заявил он.

Вячеслав Володин предложил провести обсуждение трех ключевых вопросов: эффективность нынешнего формата домашних заданий, перечень предметов, для которых дополнительные занятия действительно необходимы, а также оптимальное место для их выполнения — школа или дом.