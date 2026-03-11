К маю в Вологодской области закроют все «наливайки» и точки продажи вейпов

В Вологодской области к 1 мая планируют закрыть все «наливайки» и точки продажи вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«Напоминаю, что все 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, закрылись или перепрофилировались. Понятие “алкомаркет” на Вологодчине больше не существует, есть продуктовые магазины шаговой доступности»,— написал Георгий Филимонов.

Число точек продажи вейпов в Вологодской области сократилось с 316 до 33, количество «наливаек» уменьшилось с 125 до 57, сообщил губернатор.

Георгий Филимонов в мае 2025 года назвал вейпы «оружием геноцида» и пообещал вести борьбу с их продажей в Вологодской области. По мнению губернатора, необходимо также запретить продажу никотинсодержащей продукции, курительных смесей и аромаингаляторов.

У региональных властей нет права запрещать законные виды торговли, если их допускает федеральный закон, однако они могут вводить дополнительные ограничения. С 1 марта 2025-го в Вологодской области продажа спиртных напитков в будни разрешена только с 12:00 до 14:00. В этом году с началом весны в регионе вступили в силу новые ограничения. Среди них — запрет на продажу алкоголя магазинами, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, а также торговыми точками на цокольном этаже.

