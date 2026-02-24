Вологодская область ужесточает «сухой закон»

В Вологодской области магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, не смогут продавать алкоголь с 1 марта, заявил губернатор Георгий Филимонов. Запрет будет также распространяться на магазины на цокольном этаже. В администрации убеждены, что ограничения помогут решить проблему алкоголизма в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала марта розничная продажа алкоголя станет запрещена в стационарных торговых точках, расположенных в подвальных, подземных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях многоквартирных домов, если хотя бы один из входов находится со стороны подъезда. Дополнительно к этому полностью запретят продажу алкоголя во всех магазинах области 1 марта: с 2026 года в эту дату начнут отмечать День здорового образа жизни. Соответствующие изменения внесены в региональный закон о розничной продаже алкоголя.

С понедельника по пятницу кафе и бары Вологодской области, расположенные в жилых домах или рядом с ними (за исключением ресторанов), не смогут продавать алкоголь. По выходным спиртное можно будет купить с 12:00 до 23:00 при наличии соответствующей лицензии. Обязательным условием ее получения станет наличие в заведении общепита зала обслуживания минимум на 40 посадочных мест и единая форменная одежда у персонала. Как объяснил господин Филимонов, получить лицензию ритейлеры смогут спустя 15 рабочих дней с момента регистрации документов, а в случае проведения дополнительной экспертизы — до 25 дней. В настоящее время решение принимается в течение 30 календарных дней. По мнению главы региона, эта норма направлена на борьбу с «наливайками».

Впервые об идее ограничения времени продажи алкоголя двумя часами в день заговорили в конце 2024 года. Тогда Георгий Филимонов приводил статистику смертности в регионе, согласно которой 71% случаев смерти связаны с употреблением алкоголя. Вокруг инициативы сразу возникли споры, участники рынка отмечали, что жесткие ограничения могут привести к росту теневого рынка, а эксперты акцентировали внимание на вероятности снижения объема инвестиций от частного бизнеса в регион. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тогда, что введение таких ограничений является прерогативой местных властей. Поэтому в марте 2025 года в Вологодской области условия продажи алкоголя ужесточили.

В будние дни спиртные напитки можно приобрести в рознице только с 12:00 до 14:00, а в праздничные дни их продажа полностью запрещена. Поэтому многие федеральные сети, которые продавали спиртное, начали закрывать магазины. Например, к началу июля прошлого года число магазинов «Красное & Белое» в регионе сократилось с 144 до 58. Всего в регионе было закрыто около 610 алкомаркетов.

На снижение спроса, по мнению экспертов, также повлияла экономическая ситуация на рынке. Сокращение продаж происходит из-за резкого роста цен на алкоголь после повышения акцизов и минимальной розничной цены.

В продолжение оздоровительной программы в администрации Вологодской области планируют закрыть все вейп-шопы к концу весны 2026 года.

Стефания Барченкова