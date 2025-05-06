Вологодский губернатор назвал вейпы «оружием геноцида» и предложил их запрет

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал бороться с продажей вейпов в регионе. Он считает их «оружием геноцида» против молодежи. У регионов пока нет полномочий самостоятельно вводить подобные запреты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В интервью РБК господин Филимонов заявил, что нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов и никотинсодержащей продукции. «Не ограничить, а запретить. Это, так же как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых»,— убежден губернатор.

Из-за невозможности ввести запрет по аналогии с алкоголем власти региона будут проверять магазины, где продается никотинсодержащая продукция. Георгий Филимонов отметил, что продолжит добиваться передачи регионам полномочий по ограничению времени, условий и мест розничной торговли табачной продукцией и вейпами. Заксобрание Вологодской области внесло в Госдуму соответствующий законопроект, но он пока не прошел первое чтение.

В Вологодской области с 1 марта ограничили продажу алкоголя. Его можно купить в будние дни с 12:00 до 14:00, а в субботу, воскресенье и праздники — с 8:00 до 23:00. Региональные власти рассчитают таким образом снизить показатели смертности и повысить рождаемость. Из-за ограничений реализация спиртного в области за месяц упала более чем на 27%.

Подробности — в материале «Ъ» «И немедленно выехал».