На Дону финансирование мелиорации земель выросло на 18,8% в 2025 году

В 2025 году на мелиорацию земель в Ростовской области было направлено 345 млн руб., что на 18,8% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За счет бюджетных средств в 2025 году была проведена модернизация оросительных систем на площади более 1,3 тыс. га. Объем господдержки пяти таких проектов составил 163 млн руб. Для снижения затрат за на водоснабжение было направлено 155 млн руб.

Кроме этого, на расчистку каналов, приобретение и доставку фосфогипса, ленты капельного орошения было направлено еще 27 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году стоимость подачи воды для орошения 1 га сельскохозяйственных земель в регионе увеличилась на 26,3% — до 16,8 тыс. руб., тогда как в 2025 году она составляла 13,3 тыс. руб.

По прогнозам экспертов, стоимость воды для орошения ежегодно будет расти на 22% из-за повышения НДС и снижения финансирования из федерального бюджета.

Наталья Белоштейн