В Ростовской области стоимость орошения сельхозземель выросла на 26%

В 2026 году в Ростовской области стоимость подачи воды для орошения 1 га сельскохозяйственных земель увеличилась на 26,3% — до 16,8 тыс. руб., тогда как в 2025 году она составляла 13,3 тыс. руб. Об этом на заседании регионального правительства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

Стоимость воды для орошения ежегодно будет расти на 22% из-за повышения НДС и снижения финансирования из федерального бюджета.

По мнению замминистра, увеличение расходов негативно скажется на планах аграриев по увеличению орошаемых земель. На данный момент пять хозяйств получили технические разрешения на модернизацию мелиоративных систем на площади 1,2 тыс. га. Еще 16 сельхозпроизводителей проводят предпроектные исследования для расширения орошаемых территорий на 12 тыс. га.

«Осуществление этих проектов затрудняется высокой стоимостью услуг по подаче воды для орошения и ограниченным количеством водных ресурсов, доступных из Цимлянского водохранилища», — отметила госпожа Касьяненко.

Начало оросительного сезона запланировано на 15 апреля, но срок может быть скорректирован из-за реконструкции Донского магистрального канала.

Наталья Белоштейн