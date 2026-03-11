Суд оставил под арестом бывшего замгубернатора Челябинской области Фалейчика

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты на арест обвиняемого во взятках бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом сообщило «РИА Новости».

Защита бывшего замгубернатора подала апелляцию на решение Басманного райсуда Москвы 2 марта. Содержание жалобы неизвестно. Адвокат фигуранта не давал комментариев.

Андрея Фалейчика арестовали 13 февраля. По версии следствия, чиновник получал взятки в период работы главой Копейского городского округа. В частности, следователи считают, что он получил 1,88 млн руб. от бывшего директора ООО «Юность» Михаила Блейзера. Согласно материалам дела, взамен чиновник передал в аренду детский лагерь «Юность», принадлежащий муниципалитету. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Никита Черненко