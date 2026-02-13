«Юность» отдали за взятку

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика под стражу. По данным следствия, в 2021–2023 годах господин Фалейчик получил взятку в размере 1,88 млн руб. от предпринимателя Михаила Блейзера. Взамен чиновник передал компании в аренду детский лагерь «Юность». Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР и заключил Андрея Фалейчика под стражу до 12 апреля. Ему вменяли особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Андрею Фалейчику 45 лет. В 2002 году он окончил Южно-Уральский государственный университет, получив специальность «инженер-строитель». В 2005–2019 годах работал в министерстве строительства и инфраструктуры региона, в том числе последние два года — в должности заместителя министра. В июне 2019 года избран депутатами главой Копейска. В апреле 2024 года занял должность заместителя губернатора Челябинской области.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом суд просил адвокат обвиняемого Андрей Родинов. Он аргументировал это тем, что в ходе разбирательства будут оглашены данные о состояние здоровья его клиента. Следователь и прокурор его доводы поддержали.

Преступление, о котором идет речь в деле, относится к периоду, когда Андрей Фалейчик занимал должность главы Копейска.

По версии следствия, он получил 1,8 млн руб. в качестве взятки от бывшего директора ООО «Юность» Михаила Блейзера. За эти деньги господин Фалейчик должен был передать его фирме в долгосрочную аренду принадлежащий муниципалитету детский лагерь. Фигурант признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Сотрудники УФСБ по Челябинску задержали Михаила Блейзера и предполагаемых посредников в передаче взятки — экс-заместителей главы Копейска Игоря Фролова и Андрея Шадрина. Следствие проверяет информацию о других эпизодах получения взяток господином Фалейчиком.

Андрей Шадрин является также фигурантом уголовного дела о взятках в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. По версии следствия, в 2016–2018 годах господин Шадрин, занимая должность начальника отдела закупок, при посредничестве депутата законодательного собрания области Ильи Бархатова за взятки помогал подрядчикам получать контракты на ремонт зданий.

Детский лагерь «Юность», который фигурирует в деле Андрея Фалейчика, расположен возле озера Увильды в Аргаяшском районе. ООО «Юность», которым владеет подозреваемый в даче взятки Михаил Блейзер, занимается организацией отдыха и оздоровления детей в различных учреждениях.

Ефим Брянцев