Вице-губернатора Челябинской области Фалейчика арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил до 12 апреля в СИЗО заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его обвинили в получении особо крупной взятки. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

Дело против вице-губернатора связано с его периодом работы главой Копейского городского округа. По данным следствия, в 2021-2023 году господин Фалейчик получил взятку в 1,88 млн руб. от владельца компании «Юность» Михаила Блейзера. Взамен чиновник передал компании в аренду детский лагерь «Юность».

Сотрудники челябинского УФСБ задержали Михаила Блейзера и предполагаемых посредников при передаче взятки — экс-заместителей главы Копейска Игоря Фролова и Андрея Шадрина. Следствие проверяет информацию о других эпизодах получения взяток господином Фалейчиком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наломал дров в "Юности"».

Никита Черненко, Ефим Брянцев