Вице-губернатора Челябинской области Фалейчика арестовали по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы отправил до 12 апреля в СИЗО заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его обвинили в получении особо крупной взятки. Он признал вину и сотрудничает со следствием.
Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
Дело против вице-губернатора связано с его периодом работы главой Копейского городского округа. По данным следствия, в 2021-2023 году господин Фалейчик получил взятку в 1,88 млн руб. от владельца компании «Юность» Михаила Блейзера. Взамен чиновник передал компании в аренду детский лагерь «Юность».
Сотрудники челябинского УФСБ задержали Михаила Блейзера и предполагаемых посредников при передаче взятки — экс-заместителей главы Копейска Игоря Фролова и Андрея Шадрина. Следствие проверяет информацию о других эпизодах получения взяток господином Фалейчиком.
Подробнее — в материале «Ъ» «Наломал дров в "Юности"».