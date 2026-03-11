Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения вводили на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Как ранее сообщал глава города Андрей Прошунин, на фоне ранее введенного режима безопасности в аэропорту Сочи произошло скопление пассажиров в зоне ожидания. Из-за этого руководители предприятий сферы гостеприимства согласовали дополнительные меры по размещению пассажиров. В период одной из атак в Адлерском районе специалисты организовали размещение около 400 пассажиров в гостиничных номерах. Дополнительные места для временного проживания предоставляют и авиакомпании.

Алина Зорина

