Прибыль Porsche за 2025 год рухнула на 92,7%

По итогам 2025 года операционная прибыль компании Porsche, контрольный пакет которой принадлежит Volkswagen Group, составила €410 млн. Это на 92,7% меньше, чем годом ранее. Выручка германского производителя упала на 9,5% и составила €36,27 млрд. Руководство Porsche объясняет ухудшение показателей значительными непредвиденными расходами, в числе которых импортные пошлины, введенные США.

По мнению аналитиков, на результатах деятельности также негативно сказались ослабление спроса на продукцию компании в Китае и резкое изменение стратегических планов руководства компании. Оно несколько лет подряд направляло значительные ресурсы на разработку линейки полностью электрических моделей, а в сентябре 2025 года объявило об отказе от этой идеи «в связи с рыночными условиями» и вернулось к бензиновым и гибридным моделям.

Из-за этого компания потеряла около €2,4 млрд. Еще €700 млн было потрачено на сворачивание подразделения по производству аккумуляторных батарей. Результаты Porsche сильно ударили по Volkswagen Group, у которой операционная прибыль упала на 54%.

Porsche предупреждает, что в будущем году рыночные условия остаются сложными, сохраняется геополитическая неопределенность, действуют американские пошлины и неизвестно, как скажутся на бизнесе события на Ближнем Востоке. Пока что компания ожидает роста доходов от основной деятельности на 5,5–7,5% по итогам года и продаж в размере €35–36 млрд.

Алена Миклашевская