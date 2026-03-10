В 2025 году операционная прибыль Volkswagen сократилась на 54%

По итогам 2025 года операционная прибыль крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen Group составила €8,9 млрд. Это на 54% меньше, чем годом ранее. Прибыль после налогообложения упала на 44,3%, до €6,9 млрд, что стало самым низким показателем с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как поясняется в годовой отчетности компании, снижение операционной прибыли связано с геополитической напряженностью, введением пошлин и ростом конкуренции.

Выручка от продаж в 2025 году упала на 0,8%, до €322 млрд. Компания за год продала 9 млн автомобилей, что меньше на 0,2% в годовом выражении. Операционная маржа составила 2,8%, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 5,9%. Руководство Volkswagen Group предупредило, что к 2030 году сократит 50 тыс. рабочих мест в Германии. Всего в компании работает более 662 тыс. человек.

В прогнозах на 2026 год руководство Volkswagen Group отмечает, что ожидает «макроэкономических трудностей, неопределенностей в международной торговле, геополитической напряженности, роста конкуренции, нестабильности на сырьевом, энергетическом и валютном рынках». Рост выручки компании ожидается в пределах 0–3%.

Акции Volkswagen Group после публикации отчетности растут на 4%.

Алена Миклашевская