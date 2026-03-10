Песков: необходимо проанализировать проблемы бизнеса из-за ограничений интернета

Локальные ограничения связи и интернета в крупных городах России вводят в соответствии с законодательством, однако трудности, которые из-за этого возникли у бизнеса, требуют дополнительного анализа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков напомнил, что обсуждается включение отдельных ресурсов в «белые списки». По его словам, такой механизм уже применяли после прямой линии президента в конце прошлого года. По мере анализа практики власти смогут предложить новые решения для устранения сопутствующих проблем. Представитель президента добавил, что отключения мобильной связи могут применять для обеспечения безопасности.

С конца прошлой недели москвичи стали жаловаться на слабую связь и низкую скорость соединения в центре города. В Роскомнадзоре призвали обращаться к Минцифры с вопросами о работе мобильного интернета.