Бывшего ректора вписали в ОПС

В Первомайский райсуд Владивостока направлено для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), экс-председателя совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева. По версии следствия, преступное сообщество во главе с господином Лазаревым похитило недвижимое имущество вуза, которое затем сдавало ему же в аренду, а также совершало растраты на «Восточной верфи». Одним из участников махинаций на предприятии следствие считает экс-прокурора Приморья Валерия Василенко. По данным “Ъ”, Геннадий Лазарев признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадий Лазарев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Бывший председатель совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадий Лазарев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу предполагаемых организатора преступного сообщества и двух его участников. Об этом сообщило сегодня надзорное ведомство. Его представитель пояснил “Ъ”, что речь идет о 77-летнем Геннадии Лазареве и двух сотрудниках ВГУЭС Ольге Буглак и Светлане Ширшиковой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и совершении сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2013 по 2021 год обвиняемые похитили имущество ВГУЭС «путем его незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур», а затем сдали в аренду этому же вузу.

«Поступавшие арендные платежи на сумму свыше 24 млн руб. участники сообщества похитили, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Ранее следственное управление СКР по региону уточняло, что были похищены 16 объектов недвижимого имущества, принадлежащих Минобразования РФ: земельный участок и три помещения на улице Десятая, десять помещений на улицах Гоголя, Державина и Комарова во Владивостоке, а также на улице Озерная в Находке.

Кроме того, предполагаемым участникам ОПС вменяется в вину хищение путем растраты средств АО «Восточная верфь» на сумму свыше 13 млн руб., а также попытка хищения акций предприятия стоимостью более 2,2 млн руб. Кроме того, фигурантам дела инкриминируется легализация незаконно приобретенного имущества в размере более 46 млн руб.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году во Владивостоке. В 1994 году завод преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай.

Общая сумма преступных доходов членов ОПС, по оценкам следствия, превышает 80 млн руб. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 250 млн руб.

В Первомайском райсуде Владивостока уже рассматривается уголовное дело в отношении предполагаемых членов преступного сообщества, причастных, по мнению следствия, к хищениям на «Восточной верфи». Среди обвиняемых — Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь». Также, по версии следователей, в состав ОПС, занимавшегося махинациями на предприятии, входили бывший врио гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин. Никто из подсудимых вину не признает.

Геннадий Лазарев, по данным “Ъ”, согласился с предъявленным обвинением.

Он был арестован в марте 2024 года, но затем мера пресечения ему была изменена на домашний арест. Господин Лазарев являлся депутатом парламента Приморья с 1995 по 2021 год, ректором ВГУЭС — с 1988 по 2015 год, затем занимал пост президента ВГУЭС.

По данным приморских СМИ, Геннадий Лазарев являлся основным акционером (36,99%) АО «Восточная верфь». С сентября по декабрь 2021 года занимал еще и пост гендиректора. Однако в 2023 году Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), стал единоличным управляющим органом АО «Восточная верфь», сообщала пресс-служба ОСК. В пресс-релизе уточнялось, что Минпромторг приостановил права акционеров «Восточной верфи» и полномочия ее органов управления.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Приморского края признал Геннадия Лазарева банкротом. С заявлением о банкротстве в суд обратился сам господин Лазарев, указав на наличие задолженности в размере 3,175 млрд руб. и неспособность удовлетворить ее в полном объеме, сообщал «Интерфакс».

Алексей Чернышев, Владивосток