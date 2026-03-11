В Запорожской области два человека погибли при ударе дрона по машине

В Запорожской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевки. В результате погибли двое мужчин, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Он отметил, что в этом районе сохраняется опасность повторных ударов.

Ночью 8 марта в результате удара беспилотников по многоквартирным домам в Васильевке погибла женщина, пострадали более 10 человек. В тот же день в запорожском городе Пологи беспилотник атаковал автомобиль, погибла находившаяся в машине пара, их шестилетний сын получил ранения.