При ударе дрона ВСУ в Запорожской области погибла семья, ранен ребенок

В городе Пологи Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погибли супруги, находившиеся в машине. Их шестилетний сын получил ранения и доставлен в больницу, двухлетний ребенок не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Семье будет оказана вся возможная помощь и поддержка, выражаю глубокие соболезнования родным погибших»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.

По словам губернатора, в момент атаки в автомобиле находились оба малолетних ребенка. Раненый мальчик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Второй ребенок передан под присмотр сотрудников полиции, решается вопрос о его передаче родственникам. На месте работают оперативные и следственные службы.