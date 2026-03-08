Более 10 человек пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области

В результате удара беспилотников ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке Запорожской области погибла женщина, более десяти человек пострадали. Об этом ТАСС сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

Первый дрон атаковал населенный пункт около десяти часов вечера. Из-за попадания и последовавшего пожара один многоквартирный дом оказался практически полностью разрушен, в соседних зданиях выбиты стекла. На соседней улице произошло обрушение подъезда еще одного многоквартирного дома.

В ночь после атаки спасатели обнаружили тело погибшей женщины. По словам главы округа, оперативные службы продолжают разбор завалов, проверяя, не остались ли под ними люди. Число жертв может возрасти.

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 72 беспилотника самолетного типа. 20 беспилотников уничтожили над Астраханской областью и Крымом. 14 дронов — в Ростовской области, восемь — в Белгородской. Четыре БПЛА ликвидированы в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над акваторией Азовского моря.