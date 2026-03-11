Государственная дума назначила свою «пятерку» представителей в Центризбиркоме

Государственная дума на пленарном заседании назначила вторую пятерку членов Центральной избирательной комиссии — по одному от каждой парламентской фракции. Свои места сохранили трое из пяти партийных представителей.

В следующем (восьмом) созыве Центризбиркома думские фракции будут представлять:

Константин Мазуревский («Единая Россия»);

Евгений Колюшин (КПРФ);

Василина Кулиева (ЛДПР);

Николай Левичев («Справедливая Россия»);

Алена Булгакова («Новые люди»).

Как пояснил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов, очередной созыв Центризбиркома приступит к работе в конце марта. Дата первого заседания послужит точкой отсчета для пятилетнего срока полномочий новоизбранных членов.

Одно из ключевых изменений в новом составе ЦИКа — утрата «Единой Россией» своего второго представителя. Это право сохранялось за партией на время, пока в нижнюю палату входили четыре фракции. Теперь место отошло «Новым людям». Единственной партией, решившей сменить представителя, оказалась ЛДПР. Либерал-демократы заменили Александра Курдюмова на единственную женщину в своей думской фракции — Василину Кулиеву. После делегирования в ЦИК она будет вынуждена сложить мандат.

4 марта пять членов Центризбиркома назначил Совет федерации. В нее вошли четверо членов ЦИКа из предыдущего созыва: Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко. Единственным выбывшим из «пятерки» Совфеда оказался Борис Эбзеев. Его место занял Павел Андреев — действующий член Центризбиркома, прошедший в него в 2021 году по президентской квоте.

Последние пять необъявленных членов ЦИКа будут представлять президента России. Все источники «Ъ» сходятся в том, что по президентской квоте в третий раз подряд будет назначена председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Степан Мельчаков