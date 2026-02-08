Избирательная ротация

В течение ближайших недель должен быть сформирован новый состав Центризбиркома (ЦИК), которому предстоит проводить выборы в Госдуму-2026. Старт этой процедуре уже дан в регионах, очередь за Госдумой и Советом федерации. Радикального обновления комиссии, по данным “Ъ”, ждать не следует, однако новые лица в комиссии появятся.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова (слева) и ее заместитель Николай Булаев во время заседания комиссии (2024 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заксобрание Санкт-Петербурга 4 февраля рекомендовало Совету федерации кандидатуру действующего заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева для включения в новый состав комиссии, дав тем самым официальный старт очередной процедуре обновления ЦИКа. Позже кандидатуру господина Булаева поддержали также губернатор Рязанской области Павел Малков и заксобрание Ярославской области.

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают 29 марта (спустя пять лет после первого заседания текущего созыва в 2021 году).

15 членов комиссии назначаются на паритетной основе Советом федерации (на основе предложений, поступивших от регионов), Госдумой (по предложениям фракций) и президентом. Жесткие сроки для таких процедур не установлены, но обычно в феврале своих кандидатов выдвигают Госдума и Совфед, а последним — как правило, уже в марте — это делает президент. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с процедурой, шорт-лист кандидатов уже практически готов, но изменения в него могут вноситься до последнего момента.

По данным “Ъ”, в состав пятерки от Совета федерации могут не попасть двое из числа действующих членов комиссии.

Не будет переназначен в силу преклонного возраста и состояния здоровья 75-летний Борис Эбзеев, утверждают сразу несколько источников, близких к администрации президента (АП), и собеседники в ЦИКе. Также не очевидны перспективы Евгения Шевченко: в свое время его выдвигала партия «Патриоты России», но ее больше нет, а бывший лидер партии Геннадий Семигин осенью 2024 года ушел с поста сопредседателя «Справедливой России» (СР). В заксобрании Челябинской области, которое в 2021 году рекомендовало господина Шевченко, сообщили “Ъ”, что пока не знают, чью кандидатуру будут предлагать на этот раз.

Зато в Воронежской области уже выдвинули действующего члена ЦИКа Эльмиру Хаймурзину, а депутаты Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выступили в поддержку члена ЦИКа Людмилы Маркиной. По словам источника “Ъ”, близкого к АП, в ЦИК также может быть делегирована председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко. Как сообщал “Ъ”, в прошлом году у нее возник острый конфликт с губернатором Евгением Балицким, но его указ об отставке главы избиркома был отменен судом как противоречащий федеральному законодательству.

В большинстве опрошенных “Ъ” фракций Госдумы пока утверждают, что с кандидатами окончательно еще не определились. По данным “Ъ”, в связи с появлением в Думе в 2021 году пятой партии одного из своих представителей в ЦИКе лишится «Единая Россия».

До сих пор, как самая многочисленная, она выдвигала двух человек, и сейчас в ЦИКе ее представляют Константин Мазуревский и Антон Лопатин. В новый состав комиссии от «Единой России» войдет только господин Мазуревский, знает собеседник “Ъ” в партии.

В КПРФ и СР “Ъ” сообщили, что говорить о кандидатах в состав ЦИКа пока рано, но в целом действующие представители обеих партий со своей работой справляются.

«Решение официально примет президиум ЦК в установленные сроки. Но партия в целом высоко оценивает работу Евгения Колюшина,— сказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.— Поэтому это, конечно, главная и приоритетная кандидатура. Он самый опытный, глубоко профессиональный человек, доктор наук, занимает принципиальную партийную позицию». Правда, к господину Колюшину, который бессменно работает в ЦИКе с 1995 года, есть вопросы в АП, где не очень довольны его активностью, отмечает близкий к АП источник.

В пресс-службе СР “Ъ” заявили, что действующий член ЦИКа от партии Николай Левичев «достойно представляет СР и четко отстаивает нормы избирательного законодательства в спорных вопросах». Официально решение по кандидатуре будет принято президиумом партии «в установленные сроки», а затем доведено до сведения фракции, добавили в пресс-службе.

Окончательно пока не определились с кандидатами ЛДПР и «Новые люди». Информированный источник “Ъ” говорит, что наиболее вероятной кандидатурой от последних является депутат Госдумы от этой партии Антон Ткачев: помимо прочего, он хорошо разбирается в вопросах цифровизации, что сейчас очень актуально на выборах.

Меньше всего пока определенности с президентской пятеркой, отмечают несколько источников “Ъ”.

Однако все собеседники сходятся в том, что действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова (она шла по президентской квоте и в 2016-м, и в 2021 году) будет переназначена в третий раз — вопросов к ней в Кремле нет. Если переназначение состоится, то это будет своего рода рекорд, поскольку до сих пор ни один председатель ЦИКа не занимал свою должность более двух сроков (см. график).

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова; корсеть “Ъ”