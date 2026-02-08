Избирательная ротация
Обновление состава Центризбиркома перед выборами в Госдуму не будет радикальным
В течение ближайших недель должен быть сформирован новый состав Центризбиркома (ЦИК), которому предстоит проводить выборы в Госдуму-2026. Старт этой процедуре уже дан в регионах, очередь за Госдумой и Советом федерации. Радикального обновления комиссии, по данным “Ъ”, ждать не следует, однако новые лица в комиссии появятся.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова (слева) и ее заместитель Николай Булаев во время заседания комиссии (2024 год)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Заксобрание Санкт-Петербурга 4 февраля рекомендовало Совету федерации кандидатуру действующего заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева для включения в новый состав комиссии, дав тем самым официальный старт очередной процедуре обновления ЦИКа. Позже кандидатуру господина Булаева поддержали также губернатор Рязанской области Павел Малков и заксобрание Ярославской области.
Полномочия действующего состава ЦИКа истекают 29 марта (спустя пять лет после первого заседания текущего созыва в 2021 году).
15 членов комиссии назначаются на паритетной основе Советом федерации (на основе предложений, поступивших от регионов), Госдумой (по предложениям фракций) и президентом. Жесткие сроки для таких процедур не установлены, но обычно в феврале своих кандидатов выдвигают Госдума и Совфед, а последним — как правило, уже в марте — это делает президент. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с процедурой, шорт-лист кандидатов уже практически готов, но изменения в него могут вноситься до последнего момента.
По данным “Ъ”, в состав пятерки от Совета федерации могут не попасть двое из числа действующих членов комиссии.
Не будет переназначен в силу преклонного возраста и состояния здоровья 75-летний Борис Эбзеев, утверждают сразу несколько источников, близких к администрации президента (АП), и собеседники в ЦИКе. Также не очевидны перспективы Евгения Шевченко: в свое время его выдвигала партия «Патриоты России», но ее больше нет, а бывший лидер партии Геннадий Семигин осенью 2024 года ушел с поста сопредседателя «Справедливой России» (СР). В заксобрании Челябинской области, которое в 2021 году рекомендовало господина Шевченко, сообщили “Ъ”, что пока не знают, чью кандидатуру будут предлагать на этот раз.
Зато в Воронежской области уже выдвинули действующего члена ЦИКа Эльмиру Хаймурзину, а депутаты Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выступили в поддержку члена ЦИКа Людмилы Маркиной. По словам источника “Ъ”, близкого к АП, в ЦИК также может быть делегирована председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко. Как сообщал “Ъ”, в прошлом году у нее возник острый конфликт с губернатором Евгением Балицким, но его указ об отставке главы избиркома был отменен судом как противоречащий федеральному законодательству.
В большинстве опрошенных “Ъ” фракций Госдумы пока утверждают, что с кандидатами окончательно еще не определились. По данным “Ъ”, в связи с появлением в Думе в 2021 году пятой партии одного из своих представителей в ЦИКе лишится «Единая Россия».
До сих пор, как самая многочисленная, она выдвигала двух человек, и сейчас в ЦИКе ее представляют Константин Мазуревский и Антон Лопатин. В новый состав комиссии от «Единой России» войдет только господин Мазуревский, знает собеседник “Ъ” в партии.
В КПРФ и СР “Ъ” сообщили, что говорить о кандидатах в состав ЦИКа пока рано, но в целом действующие представители обеих партий со своей работой справляются.
«Решение официально примет президиум ЦК в установленные сроки. Но партия в целом высоко оценивает работу Евгения Колюшина,— сказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.— Поэтому это, конечно, главная и приоритетная кандидатура. Он самый опытный, глубоко профессиональный человек, доктор наук, занимает принципиальную партийную позицию». Правда, к господину Колюшину, который бессменно работает в ЦИКе с 1995 года, есть вопросы в АП, где не очень довольны его активностью, отмечает близкий к АП источник.
В пресс-службе СР “Ъ” заявили, что действующий член ЦИКа от партии Николай Левичев «достойно представляет СР и четко отстаивает нормы избирательного законодательства в спорных вопросах». Официально решение по кандидатуре будет принято президиумом партии «в установленные сроки», а затем доведено до сведения фракции, добавили в пресс-службе.
Окончательно пока не определились с кандидатами ЛДПР и «Новые люди». Информированный источник “Ъ” говорит, что наиболее вероятной кандидатурой от последних является депутат Госдумы от этой партии Антон Ткачев: помимо прочего, он хорошо разбирается в вопросах цифровизации, что сейчас очень актуально на выборах.
Меньше всего пока определенности с президентской пятеркой, отмечают несколько источников “Ъ”.
Однако все собеседники сходятся в том, что действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова (она шла по президентской квоте и в 2016-м, и в 2021 году) будет переназначена в третий раз — вопросов к ней в Кремле нет. Если переназначение состоится, то это будет своего рода рекорд, поскольку до сих пор ни один председатель ЦИКа не занимал свою должность более двух сроков (см. график).