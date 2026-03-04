Совет федерации назначил пять членов Центризбиркома

Совет федерации назначил пять из 15 членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В пятерку вошли действующие члены ЦИКа Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко и Павел Андреев. Все кандидатуры были поддержаны единогласно.

«Для нас это люди не новые, мы их назначали в предыдущий состав»,— заявила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. По ее словам, члены комиссии себя «хорошо проявили, хорошо отработали и оправдали доверие Совета федерации». Все действующие члены новой пятерки, кроме Павла Андреева, в 2021 году были назначены в ЦИК верхней палатой. Господина Андреева назначил президент.

ЦИК состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совет федерации (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент. От нижней палаты в новый состав войдут действующие члены Константин Мазуревский («Единая Россия»), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев («Справедливая Россия»), а также новички Василина Кулиева (ЛДПР) и Алена Булгакова («Новые люди»).

Подробнее о новом составе ЦИКа — в материале «Ъ» «Центризбирком пока остается без героев».

Андрей Прах