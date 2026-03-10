В Шахтах ликвидируют пожар на мусорном полигоне

Возгорание отходов на мусорном полигоне в Шахтах планируется потушить до 14 марта, сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Очаг возгорания на полигоне, который находится в районе шахты им. Красина, составляет 40 кв. м. В тушении участвуют шесть единиц техники, проводятся работы по пересыпке грунтом. «Ситуация осложнена рельефом склона на данном участке. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей. Ситуация находится на моем контроле»,— отметила министр.

—

Наталья Шинкарева