Путин не поедет на саммит G20 в США

Планов личного участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в декабре пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Предыдущий саммит G20, состоявшийся в ЮАР в ноябре прошлого года, Владимир Путин также пропустил. Российскую делегацию возглавлял замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Встреча лидеров G20 в 2026 году пройдет в Майами 14–15 декабря. Президент США Дональд Трамп заявлял, что был бы рад видеть на нем господина Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.