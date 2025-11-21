Глава российской делегации Максим Орешкин прибыл в ЮАР на саммит G20

Pуководителя администрации президента Максим Орешкин, который возглавил российскую делегацию на саммите G20, прибыл в ЮАР.

О прибытии господина Орешкина сообщило посольство России в ЮАР. В Telegram-канале диппредставительство опубликовало фотографии, на которых глава делегации выходит из самолета Ил-76 спецотряда «Россия».

Саммит лидеров G20 пройдет в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября. В начале ноября президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым поручил Максиму Орешкину возглавить российскую делегацию. В 2024 году Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Свое участие в саммите отменили и президенты нескольких других стран. Китай в Йоханнесбурге представит премьер Госсовета Ли Цян. Президент США Дональд Трамп заявлял, что никто из представителей страны не полетит на саммит.