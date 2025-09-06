Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в 2026 году саммит G20 пройдет в Майами. Соединенные Штаты будут проводить встречу лидеров объединения впервые с 2009 года.

«США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за примерно последние 20 лет. Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, он будет рад приветствовать на саммите в 2026 году президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Господин Трамп также сообщил, что в 2025 году не поедет на саммит G20, который будет проходить в ЮАР 22 и 23 ноября. Вместо него на встречу отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ожидается, что саммит G20 пройдет 14 и 15 декабря 2026 года. В международный клуб входят крупнейшие национальные экономики — 19 государств, включая Россию, а также Европейский и Африканский союзы.