Небоскреб в «Дубай Марина» получил повреждения при атаке

Небоскреб в Дубае поврежден при падении обломков во время отражения атаки. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая. Силы противовоздушной обороны ОАЭ в настоящее время отражают удары ракет и БПЛА со стороны Ирана, заявило эмиратское Минобороны.

«Ситуация под контролем»,— указано в пресс-релизе правительства Дубая в соцсети Х. Власти назвали инцидент незначительным. Речь идет о небоскребе Marina 23 в районе «Дубай Марина». У здания находятся специалисты экстренных служб, передает «РИА Новости». Вечером 7 марта в Дубае был слышен громкий взрыв, передает AFP.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика наносила удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. Сегодня утром аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.