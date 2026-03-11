Самарский губернатор рассказал о массированном ударе ВСУ по региону

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что рано утром 11 марта ВСУ предприняли «очередную попытку массированной атаки средствами БПЛА» на регион. По словам чиновника, беспилотники были сбиты и подавлены, никто не пострадал.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подробностей об атаке, в том числе о возможных последствиях на земле, губернатор не привел. Он напомнил местным жителям о запрете на съемку и публикацию фото и видео последствий воздушных атак.

В другом посте господин Федорищев прокомментировал атаку ВСУ на Брянск, где погибли шесть человек и пострадали более 40. Под удар, как сообщали местные власти, попало промпредприятие. «Это бесчеловечный акт террора, которому нет оправдания, — написал губернатор в Telegram-канале. — Самарская область, как и вся Россия, скорбит вместе с Брянском».