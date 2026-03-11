Мэр Сочи призвал не отправлять детей в сады и школы из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Мэр города Андрей Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады, а также попросил студентов не посещать занятия до отмены угрозы беспилотной опасности.

В детских садах и школах готовы принимать детей, там есть безопасные места, написал Андрей Прошунин в Telegram-канале. «Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов»,— сообщил мэр. Он отметил, что сейчас важно принять все меры предосторожности.

Угрозу атаки БПЛА в Сочи объявили вечером 10 марта. В 1:19 мск Андрей Прошунин сообщил, что силы ПВО в городе отражают удары беспилотников. К 6:51 мск мэр написал, что оснований для отмены режима нет, в городе повторно звучат сирены. По информации Минобороны, в ночь на 11 марта над Краснодарским краем уничтожили БПЛА. Их точное число не указано.