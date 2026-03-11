Силы ПВО за ночь сбили над Россией 185 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. По его данным, дроны сбиты над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями.

В Ростовской области была повреждена линия электропередачи, подачу электричества уже возобновили. В Севастополе повреждены несколько домов и автомобилей. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.