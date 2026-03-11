CNBC: Иран поставил для Китая около 11 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

С 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, Тегеран транспортировал не менее 11,7 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. Об этом телеканалу CNBC сообщил соучредитель платформы TankerTrackers Самир Мадани.

По оценкам аналитической компании Kpler, с начала военных действий через Ормузский пролив прошло около 12 млн баррелей нефти. «Учитывая, что Китай в последние годы был основным покупателем иранской нефти, значительная часть этих баррелей в конечном итоге может отправиться туда»,— сказал аналитик Kpler Нхвей Кхин Сое. По его словам, подтверждение конечного пункта назначения этих судов становится все более сложной задачей.

Иран ограничил судоходство через Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля. С 28 февраля Исламская Республика неоднократно атаковала танкеры, которые пытались пройти через морской коридор. В начале военных действий США пообещали, что будут сопровождать суда в Ормузском проливе.

Министр энергетики США Крис Райт заявил 10 марта, что Военно-морские силы США сопроводили нефтяной танкер через пролив, однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла это. Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня сообщило, что американские ВМС почти ежедневно отказывают судоходным компаниям в сопровождении судов через Ормузский пролив.