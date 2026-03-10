Белый дом назвал ошибкой слова министра Райта о сопровождении танкера через Ормузский пролив

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла ранее опубликованное сообщение главы Минэнерго США Криса Райта о том, что американские Военно-морские силы сопроводили танкер через Ормузский пролив, сообщает Reuters. Ранее сообщение опроверг Иран, а господин Райт удалил публикацию.

Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Rebecca Blackwell / Pool / Reuters

Фото: Rebecca Blackwell / Pool / Reuters

Соединенные Штаты пока не сопровождали ни один нефтяной танкер или судно через Ормузский пролив, заявила госпожа Левитт. Так она ответила на вопрос журналистов о том, почему Крис Райт удалил свою публикацию.

Около часа назад официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана генерал Али Мохаммад Наини также опроверг сообщение американского министра. «За время войны ни один из американских военных кораблей не осмеливался даже приблизиться к Оманскому морю, Персидскому заливу или Ормузскому проливу»,— заявил он.

Министр энергетики США Крис Райт написал в соцсети X, что ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы «обеспечить поступление нефти на мировые рынки». По его словам, так президент США Дональд Трамп «поддерживает стабильность мировой энергетики во время военных операций против Ирана».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив.