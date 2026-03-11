Reuters: ВМС США отказываются сопровождать суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы (ВМС) США почти ежедневно отказывают судоходным компаниям в просьбах о сопровождении судов через Ормузский пролив, объясняя решение высоким уровнем угрозы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам представителей американских ВМС, ситуация с безопасностью остается очень напряженной, и конвои смогут осуществляться лишь после снижения рисков. Во время брифинга 10 марта позиция флота осталась прежней, несмотря на регулярные запросы морских предприятий.

Ситуация с перевозками грузов по Ормузскому проливу обострилась 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. С того момента Исламская Республика ограничивает судоходство по этому маршруту и регулярно атакует пытающиеся пересечь пролив танкеры. Накануне командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив закрыт для всех судов, связанных с США и Израилем. Несмотря на планы по сопровождению танкеров, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что ВМС США не конвоировали еще ни одно судно через Ормузский пролив.