В Краснодаре в феврале стоимость аренды жилья сохранилась на уровне 27 тысяч рублей

В Краснодаре по итогам февраля медианная стоимость долгосрочной аренды жилья составила 27 тыс. руб. За месяц показатель практически не изменился — снижение составило 0,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса Яндекс Аренда.

При этом предложение квартир на рынке заметно выросло — на 16,6%. По данным сервиса, медианная ставка аренды студий в городе составила 21 тыс. руб., однокомнатных квартир — 25 тыс. руб., двухкомнатных — 35 тыс. руб.

В целом по городам-миллионникам медианная ставка долгосрочной аренды в феврале снизилась на 1,2% и составила 34 тыс. руб. Снижение цен зафиксировали в девяти из шестнадцати городов. Наиболее заметно аренда подешевела в Волгограде (–4,8%), Нижнем Новгороде (–3,8%), Самаре (–3,3%), Ростове-на-Дону (–2,9%) и Уфе (–2,7%). В то же время небольшой рост стоимости аренды отмечен только в Омске (+1,5%) и Казани (+1,7%).

Как отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко, зимой рынок долгосрочной аренды традиционно демонстрирует рост предложения и стагнацию или снижение ставок. По его словам, в марте ожидается постепенная активизация рынка и умеренное увеличение спроса, прежде всего в бюджетном сегменте жилья. Значительного роста цен в ближайшее время аналитики не прогнозируют.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в январе 2026 года рынок аренды жилья продемонстрировал разнонаправленную динамику. Количество новых предложений составило 1,5 тыс., увеличившись на 18% относительно января 2025 года, тогда как спрос сократился на 15% по сравнению с декабрем 2025-го и на 8% в годовом выражении.

Анна Гречко