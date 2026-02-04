Спрос на аренду жилья в Краснодаре в январе снизился на 15%

В Краснодаре в январе 2026 года рынок аренды жилья продемонстрировал разнонаправленную динамику. Количество новых предложений составило 1,5 тыс., увеличившись на 18% относительно января 2025 года, тогда как спрос сократился на 15% по сравнению с декабрем 2025-го и на 8% в годовом выражении, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе ЦИАН.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 26,3 тыс. руб. в месяц, что на 7% ниже показателя годичной давности. Двухкомнатные квартиры предлагались в среднем за 40,2 тыс. руб., снизившись на 8% за год.

Наибольшее снижение арендных ставок отмечено в Западном округе города — 11%. В Центральном округе цены упали на 6%, в Прикубанском — на 5%, в Карасунском — на 4%.

Вячеслав Рыжков