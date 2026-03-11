У берегов ОАЭ обстреляли контейнеровоз

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ. Контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда. Экипаж не пострадал.

ЧП случилось в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы, следует из пресс-релиза UKMTO. Сколько человек находилось на борту, неизвестно.

4 марта два судна подверглись атакам у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива. Этот пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала боевых действий на Ближнем Востоке Иран пригрозил сжигать все суда «стран-противников», пытающихся пересечь этот коридор. По данным Reuters, ВМС США отказываются сопровождать суда в Ормузском проливе.