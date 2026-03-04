Два судна подверглись атакам у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива

Гражданское судно подверглось атаке в семи морских милях (около 13 км) от города Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Капитан сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом, повредившим стальную обшивку. Пожара или попадания воды не произошло»,— сообщили в организации. Согласно данным UKMTO, атака произошла в ночь на 4 марта по московскому времени. Все члены экипажа в безопасности. Власти проводят расследование.

Сегодня в UKMTO также сообщили, что в 10 милях от Фуджейры, предположительно, беспилотником был атакован танкер. Обломки аппарата позднее нашли на палубе. Зафиксированы незначительные повреждения. Помимо этого, в 137 милях к востоку от столицы Омана Маската произошел взрыв в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал.

Власти Ирана объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы готовы сопровождать нефтяные танкеры.