Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска Банка России

Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому депозитарию Euroclear апелляцию на определение Арбитражного суда Москвы о рассмотрении иска Банка России в закрытом режиме. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Определение о возвращении поданной в феврале жалобы не опубликовано, поскольку слушания дела проходят в закрытом режиме.

После начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов, из которых около €180 млрд находятся в Euroclear. В декабре 2025 года Евросоюз подтвердил блокировку активов до завершения боевых действий, после чего Банк России подал иск к Euroclear на 18,2 трлн руб.

Арбитражный суд Москвы в январе удовлетворил ходатайство Центробанка о переходе к слушаниям в закрытом режиме. Истец заявил, что в материалах дела есть информация, которую можно квалифицировать как банковскую тайну, а также отметил «беспрецедентную сумму иска». Euroclear подал жалобу на определение московского арбитража о закрытом рассмотрении иска ЦБ в конце февраля.