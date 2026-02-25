Euroclear Bank обжаловал решение о закрытом заседании по иску ЦБ РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы о рассмотрении иска Банка России в закрытом режиме. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. ЦБ потребовал взыскать с депозитария 18,2 трлн руб. убытков.

Жалоба Euroclear поступила в суд первой инстанции 13 февраля и будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Представитель депозитария после вынесенного судом решения заявил, что Euroclear не успел обозначить свою позицию. По его словам, «другой стороне не дали контраргументировать» ходатайство истца.

В январе арбитраж удовлетворил ходатайство ЦБ о рассмотрении дела за закрытыми дверьми. В Банке России заявили, что материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Из этих средств около €180 млрд находятся в Euroclear. 12 декабря ЕС подтвердил заморозку активов до завершения конфликта, после чего ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию на 18,17 трлн руб. Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear по замороженным российским активам на 4 марта.