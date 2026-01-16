Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску ЦБ к Euroclear

Судья Арбитражного суда Москвы Анна Петрухина решила рассматривать иск Банка России на 18,2 трлн руб. к бельгийскому депозитарию Euroclear в закрытом режиме.

Рассмотреть иск в закрытом режиме попросили представители Банка России. «Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна», — сказал один из юристов ЦБ.

«Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию», — добавил он. Судья согласилась с доводами представителя истца.

О том, что Банк России будет ходатайствовать о закрытом режиме рассмотрения иска, глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила 19 декабря. Причина — на процессе будет представлена информация, которая составляет банковскую тайну.

3 декабря ЕС представил план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. 12 декабря Банк России подал иск к Euroclear. Сумму ущерба ЦБ сложил из своих заблокированных средств в странах ЕС.