Бывшего гендиректора «Восточной верфи» обвинили в крупном хищении

В Приморском крае Следственный комитет России завершил расследование дела о хищении более 6 млн руб. бывшим гендиректором АО «Восточная верфь». По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении Олега Сиденко. Он руководил верфью с октября 2015 года по июнь 2020-го.

По версии следствия, фигурант вступил в сговор с председателем совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадием Лазаревым. В период с марта 2017 года по май 2020-го он заключил трудовые договоры с пятью людьми. Те должны были заниматься обслуживанием и содержанием катамарана «Улисс», собственником которого фактически являлся председатель совета директоров. При этом зарплату, премию и другие выплаты члены экипажа неправомерно получали за счет средств «Восточной верфи», следует из пресс-релиза СКР. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере).

В феврале райсуд во Владивостоке удовлетворил иск Генпрокуратуры к акционеру АО «Восточная верфь» Геннадию Лазареву. По решению суда акции верфи были конфискованы.

