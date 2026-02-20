Суд во Владивостоке конфисковал акции «Восточной верфи» по иску Генпрокуратуры

Ленинский райсуд Владивостока 19 февраля в полном объеме удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России к акционеру АО «Восточная верфь» бывшему ректору Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Геннадию Лазареву, экс-прокурору Приморья Валерию Василенко, занимавшему в свое время пост зампреда совета директоров АО, а также ряду лиц и компаний о взыскании коррупционного имущества.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Акционер АО «Восточная верфь» Геннадий Лазарев

В казну изъяты 61% акций оборонного предприятия АО «Восточная верфь» и 261 объект недвижимости общей стоимостью более 2 млрд руб. Решение обращено к немедленному исполнению.

Как сообщал “Ъ”, летом 2025 года суд во Владивостоке начал рассмотрение уголовного дела, по которому проходят пять фигурантов, в том числе Валерий Василенко. Они, по версии следствия, являлись участниками преступного сообщества, которое похитило у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., а также путем обмана пыталось похитить у миноритарного акционера компании акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества. Дело в отношении Геннадия Лазарева, которого правоохранители считают создателем ОПС, было выделено в отдельное производство.

Мария Локотецкая