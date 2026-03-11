Экс-главе морга Таганрога по делу о вымогательстве изменили меру пресечения

Таганрогский городской суд пересмотрел меру пресечения для бывшего директора ГБУ РО «Бюро СМЭ» Оксаны Терземан и ее подчиненной Олеси Хань. Вместо содержания под стражей им был назначен домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело о вымогательстве в отношении руководителя и сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы было возбуждено в начале 2025 года. По данным следствия, в учреждении вымогали взятки у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Всего с 2020 года сотрудники незаконно получили 70 млн руб. При обысках из морга были изъяты рабочие компьютеры и документация.

Наталья Белоштейн