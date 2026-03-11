Сийярто: Украина не может объяснить ввоз наличных через Венгрию

Украина уже несколько дней не может дать объяснение, зачем перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он назвал сложившуюся ситуацию подозрительной.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петер Сийярто

По словам министра, украинская сторона говорила, что перевозимые деньги — это транзакция между двумя банками. «Я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму €1,1–1,2 млрд»,— сказал Петер Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Министр обратил внимание, что инкассаторские машины задержали на шоссе, ведущем на юг Венгрии, а не в Украину. «Мы знаем, мы ясно видим, что украинцы вмешиваются, украинцы заинтересованы в определенном исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 млрд форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас»,— уточнил он.

В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка», которые их сопровождали. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Украинцев вернули на родину, а деньги конфисковали. Венгрия заподозрила инкассаторов в связи с оппозицией.

