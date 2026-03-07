Орбан рассказал, что Венгрия сделает с конфискованными у Украины деньгами

Венгрия решит судьбу конфискованных у Украины денег, когда поймет, «что это такое», а пока они останутся у Будапешта. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сопровождавших их сотрудников украинского «Ощадбанка». Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Транспортировка была согласована с австрийским Raiffeisen Bank, сообщили в кредитной организации.

В венгерском налоговом и таможенном управлении заявили, что основанием для задержания стало подозрение в отмывании денег. МИД Украины направил Будапешту ноту протеста с требованием освободить сотрудников банка. По данным СМИ, Венгрия уже вернула задержанных украинских инкассаторов на родину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба» «Дружбой», а денежкам счет.