Венгрия заподозрила украинских инкассаторов в связи с оппозицией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что МИД Украины повторно вызвал венгерского посла из-за конфискации в Будапеште крупной суммы наличных и золота, которую перевозили сотрудники украинского «Ощадбанка» через территорию республики. По словам главы МИД, скандал вызвал «серьезную панику» в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Венгрии же расценивают произошедшее как вопрос национальной безопасности, подчеркнул господин Сийярто. «Хорошо бы знать, зачем эти сотни миллионов евро и долларов наличными, связанные с украинцами, оказались в Венгрии, на что их потратили и имеют ли они отношение к вмешательству в парламентские выборы»,— заявил министр (цитата по Hirado).

Господин Сийярто также обратил внимание, что сопровождением наличных занимались люди, связанные с украинскими спецслужбами и армией, а защиту перевозчиков взяла на себя адвокатская контора, аффилированная с оппозиционной партией «Тиса». В Киеве, по словам главы МИД, ограничились лишь требованием вернуть деньги, не ответив на вопросы венгерской стороны.

«Мы требуем, чтобы украинцы немедленно дали ответы. Если они этого не сделают, наши органы найдут их сами. Сегодня мы законодательно обеспечили такую возможность»,— резюмировал господин Сийярто.

В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка», которые их сопровождали. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Украинцев вернули на родину, а деньги конфисковали.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дружба" "Дружбой", а денежкам счет».