Трамп: США подбили десять катеров для установки мин в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны подбили 10 катеров для установки мин в Ормузском проливе. Ранее он призвал Иран немедленно разминировать пролив, если мины действительно были размещены.

«За последние несколько часов мы подбили и полностью уничтожили 10 бездействующих катеров и кораблей, устанавливающих мины, и за ними последуют еще больше!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил Дональд Трамп, в борьбе с судами для минирования США используют те же технологии, что и для атаки на суда наркоторговцев в восточной части Тихого океана и Карибском море в рамках операции «Южное копье».

По информации CBS News, разведка США начала замечать признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в Ормузском проливе. Как уточнил телеканал, Тегеран использует для этого небольшие суда, которые перевозят от двух до трех мин. Дональд Трамп уточнял, что «у нас нет сообщений» о начале минирования Ормузского пролива.