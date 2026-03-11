Посол Ирана заявил об ударе по авианосцу США USS Abraham Lincoln

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Дипломат назвал это «посланием Вашингтону».

«Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил»,— сказал господин Джалали в разговоре с «РИА Новости».

Тегеран несколько раз заявлял о ракетных пусках в сторону авианосца. По информации Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), 1 марта Иран ударил по авианосцу четырьмя баллистическими ракетами, 5 марта — беспилотниками военно-морских сил. КСИР также сообщал об ударах по авианосцу 6 марта. Центральное командование ВС США опровергало информацию о попаданиях.