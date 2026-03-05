КСИР вновь заявил об ударах по авианосцу USS Abraham Lincoln

Американский авианосец USS Abraham Lincoln был атакован беспилотниками военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил представитель организации, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Как утверждает представитель центрального командного пункта Хатам аль-Анбия, американский авианосец приблизился к Ормузскому проливу на расстояние 340 км от морских границ Ирана в Оманском заливе. Однако после удара беспилотников КСИР Abraham Lincoln отступил более чем на 1 тыс. км.

1 марта КСИР уже утверждал, что ударил по авианосцу четырьмя ракетами. Однако, как позднее заявило Центральное командование ВС США, выпущенные Ираном ракеты не смогли долететь до авианосца.