Иран снова заявил об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln
Иранские военнослужащие нанесли ракетный удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Это следует из заявления вооруженных сил Ирана.
«Наши атакующие действия в отношении США и израильского режима с каждым днем будут становиться все больше. Еще большие сюрпризы мы продемонстрируем США и Израилю»,— заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи (цитата по Fars).
В предыдущий раз Иран заявлял об ударе по USS Abraham Lincoln 5 марта. Тогда иранская сторона утверждала, что авианосец приблизился к Ормузскому проливу на расстояние 340 км от морских границ Ирана в Оманском заливе.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан.