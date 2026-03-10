Фицо заявил о достижении соглашения с фон дер Ляйен о возобновлении поставок по «Дружбе»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Об этом господин Фицо сообщил по итогам переговоров с госпожой фон дер Ляйен в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: NICOLAS TUCAT / Pool / Reuters

Фото: NICOLAS TUCAT / Pool / Reuters

Как отметил господин Фицо, стороны договорились направить инспекционную группу на Украину и выяснить, поврежден ли нефтепровод. Если «Дружба» действительно повреждена, трубопровод должны отремонтировать в кратчайшие сроки. Кроме того, Еврокомиссия согласилась предоставить финансирование и экспертов, если это будет необходимо для ремонта, а также подтвердила право Словакии получать российскую нефть, рассказал словацкий премьер.

«Эти выводы ясно показывают, что Еврокомиссия и Словакия стоят плечом к плечу в вопросе поставок российской нефти», — написал господин Фицо.

Накануне Роберт Фицо объявил о планах подать жалобу против Еврокомиссии с целью обеспечить стабильные поставки нефти и газа до конца 2027 года.

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Премьер-министр Словакии заявлял, что не верит информации Украины о повреждении нефтепровода «Дружба», считая прекращение поставок политическим шантажом. В ответ Словакия объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.