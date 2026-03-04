Словакия объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину

Словацкая энергетическая компания SEPS объявила о решении расторгнуть договор с «Укрэнерго», который предусматривает аварийные поставки электроэнергии на Украину. Об этом сообщает словацкий телеканал TA1.

Принять меру предложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за ситуации с прекращением прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Гендиректор SEPS Мартин Магат после заседания правительства заявил, что последний раз Словакия предоставляла аварийную электроэнергию Украине в январе. После этого Киев запрашивал дополнительные поставки, но Братислава отказала.

Украина остановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию в конце января. 12 февраля в Минэнерго Украины заявили о повреждении трубопровода «Дружба», поставляющего сырье в эти страны. Обе страны отрицали, что нефтепровод действительно поврежден. Из-за нехватки нефти им пришлось открыть доступ к стратегическим запасам.